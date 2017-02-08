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11:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Многочисленные нарушения СанПиН обнаружили в двух школах и пяти детсадах Приангарья

16 человек привлекли к дисциплинарной ответственности.

Источник: IrkutskMedia.ru

Многочисленные нарушения санитарных норм выявили в двух школах и пяти детских садах Осинского района Иркутской области. По результатам проверки прокурором района в суд направлено пять исковых заявлений об обязании устранить выявленные нарушения, в адрес руководителей образовательных учреждений внесено семь представлений. 16 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Так, требованиям не соответствовала температура в помещении столовой школы.

«В учреждении отсутствовали шкафы для верхней одежды и личных вещей персонала детского сада. Также не обеспечена механизированная подача горячей воды на пищеблок, помещения медицинского назначения, прачечную, туалеты всех групповых. В меню не предусмотрено ежедневное использование в питании кисломолочных напитков», — отметили в ведомстве.

По результатам проверки прокурором района в суд направлено пять исковых заявлений об обязании устранить выявленные нарушения СанПиН. Меры прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, по требованию прокурора 16 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Образовательными учреждениями приняты меры к устранению выявленных нарушений.

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