Приморцев с каждым годом все меньше

В 2016 году в Приморье появилось на свет 23,5 тысяч малышей (на 3,8% меньше, чем в 2015). Число умерших вновь превысило число родившихся на 11% (в 2015 — на 6,2%). Отмечается, что рост смертности вызван большей частью болезнями нервной и эндокринной систем. Причём, мужчины умирают чаще женщин на 15,1%.

В органах записи актов гражданского состояния Приморья в 2016 зарегистрировано 15,2 тысячи браков (на 11,4% меньше, чем в 2015) и 9,3 тысячи разводов. При этом разводится приморцы стали больше — на 1000 свадеб пришлось 610 разводов, это больше, чем в 2015 — 561.

За год в Приморский край из других регионов России прибыла почти 21 000 человек, из других государств — больше 12 тысяч; оба показателя демонстрируют рост. Однако уехало, несмотря на появление территорий опережающего социально-экономического развития, режима порто-франко во Владивостоке, больше: в другие регионы России — 25,3 тысячи приморцев (это на 0,4% меньше, чем в 2015), в иные страны — 10,9 тысячи человек (а это на 13,2% больше, чем годом ранее).

В общем и целом, население Приморского региона уменьшилось на 3,6 тысячи человек.

Наибольшая численность работающих по виду экономической деятельности — транспорт и связь, где занято около 13% работающих, среднемесячная заработная плата которых за сентябрь в среднем составила 43,7 тысячи рублей.

Привлекательны для трудовой деятельности государственное управление и обеспечение военной безопасности, там работают 12% работающих со средним доходом в сентябре 43,6 тысячи рублей. В обрабатывающих производствах занято более 11% работников, зарплата у них — 36,9 тысячи рублей, это выше, чем в среднем по краю, в основном за счет высокого уровня оплаты труда в организациях по производству транспортных средств и оборудования. По данным обследований организаций в сентябре 2016 года в организациях края работало 562,6 тысячи человек, из которых только каждый четвертый работал в малом бизнесе.

Люди, работающие в организациях воздушного транспорта, оказались на вершине пирамиды среднекраевых зарплат. Они зарабатывают в три раза выше, чем в среднем по краю.

Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях текстильного и швейного производства, по обработке вторичного сырья, по производству кожи и изделий из кожи, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, сельского хозяйства, торговли и предоставлению персональных услуг.