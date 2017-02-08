МЧС предупреждает об опасности при катании на «ватрушках»
Специалисты напоминают о важности соблюдения правил безопасности во время катания с горки.
Специалисты напоминают о важности соблюдения правил безопасности во время катания с горки.
МЧС предупреждает об опасности при катании на ватрушках и напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности во время съезда с горки.
Зимние забавы могут быть опасными и непредсказуемыми, поэтому стоит помнить несколько важных правил, благодаря которым ваш активный отдых принесет только положительные эмоции.
При катании на «ватрушках» и санках-ледянках:
— Не следует перегружать «ватрушку» и лучше не садиться на нее сразу нескольким людям, так как из нее можно вылететь.
— Нельзя прикреплять «ватрушки» друг к другу паровозиком, они могут перевернуться.
— Внизу склона должно быть достаточно места для торможения, трасса должна быть чистой, без торчащих кустов, камней и бугров. Убедитесь, что на вашем пути отсутствуют деревья.
— Кататься следует сидя, не ложитесь на «ватрушку» головой вперед, не привязывайте ее к снегоходам, автомобилям и другому транспорту.
Напомним, что в Нижнем Новгороде во время катания на тюбинге погибла студентка. По предварительным данным, трагедия произошла около 19.00 6 февраля. Дети катались на воздушных санках с горки и врезались в дерево. Одна девочка погибла на месте, вторая получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу.