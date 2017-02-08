Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как подобрать цвета для интерьера: 30 примеров
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Жена Трампа требует возместить $150 млн морального ущерба
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
09:48 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

МЧС предупреждает об опасности при катании на «ватрушках»

Специалисты напоминают о важности соблюдения правил безопасности во время катания с горки.

МЧС предупреждает об опасности при катании на ватрушках и напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности во время съезда с горки.

Зимние забавы могут быть опасными и непредсказуемыми, поэтому стоит помнить несколько важных правил, благодаря которым ваш активный отдых принесет только положительные эмоции.

При катании на «ватрушках» и санках-ледянках:

— Не следует перегружать «ватрушку» и лучше не садиться на нее сразу нескольким людям, так как из нее можно вылететь.

— Нельзя прикреплять «ватрушки» друг к другу паровозиком, они могут перевернуться.

— Внизу склона должно быть достаточно места для торможения, трасса должна быть чистой, без торчащих кустов, камней и бугров. Убедитесь, что на вашем пути отсутствуют деревья.

— Кататься следует сидя, не ложитесь на «ватрушку» головой вперед, не привязывайте ее к снегоходам, автомобилям и другому транспорту.

Напомним, что в Нижнем Новгороде во время катания на тюбинге погибла студентка. По предварительным данным, трагедия произошла около 19.00 6 февраля. Дети катались на воздушных санках с горки и врезались в дерево. Одна девочка погибла на месте, вторая получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свыше 2000 вариантов вируса гриппа. Врач о том - как лечить ОРВИ
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
CNN узнал о разочарованиях Трампа в своем пресс-секретаре
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
ДНР представила план урегулирования ситуации в Донбассе
Россияне стали активнее искать авиабилеты в США
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь