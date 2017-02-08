МЧС предупреждает об опасности при катании на ватрушках и напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности во время съезда с горки.

Зимние забавы могут быть опасными и непредсказуемыми, поэтому стоит помнить несколько важных правил, благодаря которым ваш активный отдых принесет только положительные эмоции.

При катании на «ватрушках» и санках-ледянках:

— Не следует перегружать «ватрушку» и лучше не садиться на нее сразу нескольким людям, так как из нее можно вылететь.

— Нельзя прикреплять «ватрушки» друг к другу паровозиком, они могут перевернуться.

— Внизу склона должно быть достаточно места для торможения, трасса должна быть чистой, без торчащих кустов, камней и бугров. Убедитесь, что на вашем пути отсутствуют деревья.

— Кататься следует сидя, не ложитесь на «ватрушку» головой вперед, не привязывайте ее к снегоходам, автомобилям и другому транспорту.

Напомним, что в Нижнем Новгороде во время катания на тюбинге погибла студентка. По предварительным данным, трагедия произошла около 19.00 6 февраля. Дети катались на воздушных санках с горки и врезались в дерево. Одна девочка погибла на месте, вторая получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу.