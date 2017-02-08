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08:50 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске на треть выросла заболеваемость ОРВИ среди школьников

В Челябинской области на 15% превышен эпидемический порог по гриппу и ОВРИ среди взрослого населения и школьников. В областном центре заболеваемость среди школьников выросла на 33,2%.

За прошедшую неделю в Челябинской области зарегистрировано 34050 случаев ОРВИ, в том числе 69 клинических случаев гриппа. Отмечено снижение заболеваемости среди взрослого населения и детей дошкольного возраста. Среди школьников заболеваемость выросла на 16%.

Рост заболеваемости ОРВИ сохраняется в 18 муниципальных образованиях области, превышение порогов — в 30 муниципальных образованиях, в том числе в Челябинске.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в Челябинске за неделю зарегистрировано 13775 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 1,6%. Снижение заболеваемости отмечено среди взрослого населения на 5,7%, детей до 2 лет — на 3%, детей 3−6 лет — 0,3%. Превышение эпидемических порогов регистрируется только среди взрослого населения на 22% и школьников 7−14 дет — на 4%.

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