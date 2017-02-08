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08:36 (мск), источник: Новости Перми

Пермские ученые научились добывать платину из воды

В ПГНИУ разработали реагенты, которые позволяют получать из воды редкие металлы. По мнению ученых, их разработка будет полезна не только для предприятий, но и для службы охраны природы.

Профессор химического факультета ПГНИУ Михаил Дегтев вместе с командой ученых кафедры аналитической химии и экспертизы разработал химические реагенты, которые могут добывать из воды все вещества — от редких и драгоценных металлов до вредных компонентов, которые попадают в окружающую среду при заводских выбросах.

— В основе наших реагентов лежит органическое вещество антипирин. При его взаимодействии с определенными кислотами происходит процесс экстракции — выделение веществ из воды. Так можно получить не только скандий, но и радиоактивные элементы, платину, серебро, железо, медь, кобальт, таллий, золото и палладий, — цитирует пресс-служба ПГНИУ слова Михаила Дегтева.

Ученые ПГНИУ считают, что их разработка будет полезна для предприятий, а также для службы экологического надзора и охраны природы.

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