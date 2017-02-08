Пермские ученые научились добывать платину из воды

Профессор химического факультета ПГНИУ Михаил Дегтев вместе с командой ученых кафедры аналитической химии и экспертизы разработал химические реагенты, которые могут добывать из воды все вещества — от редких и драгоценных металлов до вредных компонентов, которые попадают в окружающую среду при заводских выбросах.



— В основе наших реагентов лежит органическое вещество антипирин. При его взаимодействии с определенными кислотами происходит процесс экстракции — выделение веществ из воды. Так можно получить не только скандий, но и радиоактивные элементы, платину, серебро, железо, медь, кобальт, таллий, золото и палладий, — цитирует пресс-служба ПГНИУ слова Михаила Дегтева.



Ученые ПГНИУ считают, что их разработка будет полезна для предприятий, а также для службы экологического надзора и охраны природы.