Жители скандального дома на Труда, 11 штурмом взяли здание Госжилинспекции региона

В минувший понедельник, 6 февраля, в интернете появилось видео, заснятое в здании ГЖИ Омской области. Видео запечатлело поведение заместителя начальника Госжилинспекции Омской области Ольги Горбуновой во время общения с жителями многоквартирных домов Калинина, 13, Труда, 11 в Омске.

«В поведении государственных служащих: замначальника ГЖИ Горбуновой О. А, начальника отдела лицензирования Совостьяновой М. М. присутствуют недопустимые грубость и хамство, озвучивание недостоверных сведений, ложь. Отсутствует главное — компетентность и профессионализм», — сообщают жители домов.

Столь неприятная беседа, по мнению самих жителей домов, состоялась потому, что собственники возмутились передачей их домов по сфальцифицированным протоколам в ООО «Труд», недобросовестной управляющей организации, чьи интересы поддерживают сотрудники Госжилинспекции Омской области.

Напомним, что уже без малого 2 года дом по улице Труда, 11 лихорадит от противостояния двух управляющих компаний, претендующих на обслуживание объекта. Как сообщал ранее «СуперОмск», собственники жилья приняли решение отказаться от услуг УК «Труд», совладельцем которой является одиозный общественник Александр Лихачев, и перейти под управление УК «Стратегия». В свою очередь представители «Труда» воспротивились такому повороту событий и развязали настоящую войну за дом.