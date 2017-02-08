В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение

Кроме того, прогнозируется сильный гололед, налипание мокрого снега, усиление ветра до 13−18 м/с, сообщает «Кубань24». Также специалисты МЧС предупредили об опасности выхода на лед, так как в настоящее время толщина льда на водоемах Краснодара составляет менее 1 см.

Как писал «ФедералПресс» ранее, непогода пришла почти во все регионы Южного федерального округа. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму. В связи с чем работа Керченской паромной переправы приостановлена. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, 8 февраля работа паромов остановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (ветер).