Байкал, Иркут и Ангара. Необычными именами в честь новой Родины назвали своих детей жители Иркутска

Урок русского языка в школе Иркутска. Второклассники старательно выполняют в тетрадках задания педагога. За первой партой ученик с необычным именем — Байкал. Фамилия Малдобаев. Родители мальчика — уроженцы Киргизии. Ребёнок родился в России. Мама Култунай Алибекова говорит, что назвали его в честь новой родины. И великого сибирского озера, на берегах которого их семья осталась на постоянное место жительства.

— У меня четверо детей. Это третий ребёнок. Когда Байкал родился, отец очень радовался. И в честь имени Байкал назвали, — говорит мать Байкала Култунай Алибекова.

Родители верят, что их сын станет таким же могучим, как Байкал. По словам учителя, школьник гордится своим именем. И поэтому ни у кого из сверстников не появляется даже мысли как-то дразнИть ребёнка.

— Одноклассники, потому что он сам это имя несёт с гордостью, остальные также реагируют очень хорошо на это имя, — говорит учитель русского языка Людмила Еронова.

Студент-медик Бекмамат Эсенбаев назвал своего сына в честь реки Иркут. На берегах которого стоит областной центр. Недавно он вместе со своей женой переехал сюда, также из Киргизии. Иркутск дал им работу и планы на будущее. Поэтому первенец и получил такое звучное имя.

— В 2015 году мы в первый раз приехали в Иркутск. И даже мы не знали, какие люди здесь живут. Чужой город, чужая страна. Мы не знали. Потом многие люди помогли, — говорит отец Иркутска Бекмамат Эсенбаев.

А это пятимесячная Ангара. Девочка радует своих родителей веселым гуканьем и энергией, с которой она познаёт мир. Её отец Иван Халаментик — фотограф, выходец из украинского Днепропетровска. Правда, переехал в Сибирь задолго до печальных событий на родине. Супруга Наталья — коренная иркутянка.

— Есть прекрасная река Лена. А у меня будет распрекраснейшая Ангара. Так и назвали нашу принцессу в честь реки Ангары.

— Я была только за. Потому что имя очень редкое. Она одна единственная такая будет у нас, — говорят родители Ангары.

Специалисты говорят, что в последние 15 лет в Прибайкалье родители всё чаще называют своих детей необычными именами. Часто это географические названия, которые символизируют мощь и силу сибирской земли. Популярными они становятся не только у мигрантов, но и россиян.