В Волгограде закупят 50 трамваев и запустят 10 новых автобусных маршрутов

Первая часть подвижного состава трамваев поступит в город уже весной в рамках федеральной программы. Кроме того, скоро будет объявлен конкурс на осуществление пассажирских перевозок по десяти вспомогательным маршрутам № 36, 43, 61, 58, 75,79, 98, 23А, 31к, 67к, которые будут запущены в апреле. После этого власти пересмотрят все коммерческие маршруты для оптимальной организации пассажирских перевозок.

Свои пожелания касательно автобусов и маршруток волгоградцы могут высказать по телефону «горячей линии»: 23−31−60.