Енот Нафаня из Иркутского зоопарка вышел в онлайн

HD-камера для круглосуточной онлайн-трансляции установлена в вольере енота Нафани в Иркутском контактном зоопарке. Все желающие смогут наблюдать за жизнью зверька со своих компьютеров или иных гаджетов, зайдя на сайт учреждения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе зоопарка.

Напомним, Иркутский детский зоопарк на улице Кольцова, 93 в Иркутске, на первый взгляд, может показаться обычным заведением, но на самом деле это не так. На его территории у детей и взрослых есть прекрасная возможность «пообщаться» с животными, среди которых енот-полоскун, як, павлин, носухи, кролики, лисы, козы, овцы, свиньи, коровы и другие. Некоторых из них можно погладить или же взять на руки.