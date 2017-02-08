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10:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Енот Нафаня из Иркутского зоопарка вышел в онлайн

HD-камеру для круглосуточного наблюдения за животным установили в вольере любимца посетителей.

HD-камера для круглосуточной онлайн-трансляции установлена в вольере енота Нафани в Иркутском контактном зоопарке. Все желающие смогут наблюдать за жизнью зверька со своих компьютеров или иных гаджетов, зайдя на сайт учреждения. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе зоопарка.

Напомним, Иркутский детский зоопарк на улице Кольцова, 93 в Иркутске, на первый взгляд, может показаться обычным заведением, но на самом деле это не так. На его территории у детей и взрослых есть прекрасная возможность «пообщаться» с животными, среди которых енот-полоскун, як, павлин, носухи, кролики, лисы, козы, овцы, свиньи, коровы и другие. Некоторых из них можно погладить или же взять на руки.

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