Свердловская область погрязнет в трупах бездомных собак

Собаки, трупы которых были найдены на 12 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, скорее всего, умерли от аделина — яда, вызывающего долгую мучительную смерть. Как сообщила «Уралинформбюро» руководитель нижнетагильского приюта для животных «Добрые руки» Алена Казакова, об этом свидетельствуют косвенные признаки — вытянутые лапы и шеи, высунутые языки. Собаки как будто пытались вдохнуть и не могли.

Точную причину смерти псов должна установить экспертиза. В ветстанции Октябрьского района пояснили, что результатов исследования пока нет.

«Я почти уверена, что это дело рук “Универсалремонта”. В мае мы уже ловили их с трупами собак в машине. В Нижнем Тагиле они уже боятся выбрасывать собак, поэтому переключились на Екатеринбург. Я уверена, что это кладбище не последнее», — заявила Казакова.

«Универсалремонт» занимается отловом и усыплением бродячих животных во многих свердловских муниципалитетах. При этом, по словам зоозащитников, у них всего несколько машин и один на весь регион приют — в Артемовском.

Ранее «Универсалремонт» подозревали в другом массовом захоронении псов — на окраине Артемовского.

«Уралинформбюро» разбиралось в этой истории в материале «Шариков и Бобиков свалили под Артемовским».