Выходные будут снежными и ветреными во Владивостоке

В ближайшие выходные в Приморье погода будет неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.ру.

В субботу, 11 февраля, в Приморье снегопады пойдут на убыль, их интенсивность и площадь распространения уменьшатся. На побережье усилится северный ветер. Минимальная температура воздуха ночью −11…−16 °C, в горных районах до -24 °C, на побережье −5…−10 °C, днем температурный фон от +1 °C до -10 °C.

В воскресенье, 12 февраля, в крае местами сохранится небольшой снег, а днем осадки прекратятся. Ночью количество облаков уменьшится, воздух выхолодится до −12…−20 °C, в центральных районах до -28 °C, на побережье −6…−11 °C. Днем воздух прогреется до −2…−9 °C, на побережье до +4…-1 °C.

Во Владивостоке в субботу погода с переменной облачностью и сильным ветром. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха −9…−11 °C, днем −7…−9 °C. В воскресенье погода улучшится. Осадков не ожидается. Ветер ослабеет, но возможны порывы до 9−14 м/с. Воздух ночью выхолодится до −8…−10 °C, днём температура повысится до −1…−3 °C.