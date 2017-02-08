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09:44 (мск), источник: "Российская газета"

Ученые предложили создать базу последствий от падения метеорита

Российские ученые предложили создать базу данных, которая помогала бы рассчитывать возможные последствия от той или иной глобальной природной катастрофы.

Например — от падения метеорита. Эту идею озвучил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов на конференции «Физика Космоса» в Коуровской обсерватории в Свердловской области.

«Ученые РАН получили грант Российского научного фонда на разработку программного обеспечения для создания “банка последствий” столкновений опасных небесных тел с Землей. Такой банк данных важен для принятия быстрых и эффективных решений при угрозе катастрофы», — пояснил он ТАСС.

Напомним, теме защиты Земли от небесных тел и минимизации последствия их падения особое внимание исследователи начали уделять после «прибытия» Челябинского метеорита в феврале 2013 года. Тогда ущерб, как подсчитали местные власти, составил примерно миллиард рублей. Число пострадавших приблизилось к тысяче.

Мысли о необходимости эффективной межгосударственной системы, которая бы отслеживала и уничтожала приближающиеся к Земле метеориты, уже озвучивалась. Но это дело небыстрое: от момента принятия политического решения до создания системы, по примерным прикидкам экспертов, пройдет лет 5−10. На уральской же конференции было предложено создать систему, которая рассчитает последствия вхождения объекта в атмосферу Земли еще до того, как это фактически произойдет.

«Например, печально знаменитая волна цунами 2011 года в Японии обрушилась на Фукусиму через час после землетрясения. Тут уже некогда проводить расчеты, нужно иметь таблицы, в которых для набора параметров приведены заранее рассчитанные последствия для данной территории и варианты решений. Мы предлагаем по этому же образцу подготовить таблицы последствий падения небесных тел для наиболее уязвимых районов России», — говорит Борис Шустов.

По его словам, проект этого своеобразного «информационного зонтика» носит глобальный характер и особенно актуален для населения островов, Африки, Азии.

Кстати.

Ранее в ходе конференции «Физика космоса» ученые предложили запустить телескоп на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли для наблюдения за астероидами, сближающимися с нашей планетой со стороны Солнца. Как пояснили идеологи проекта, никакими средствами — ни наземными, ни околоземными на низких и средних орбитах — невозможно обнаружить тело, которое приближается со стороны Солнца. Это возможно только с помощью аппарата, помещенного далеко от Земли.

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