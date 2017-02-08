Ученые предложили создать базу последствий от падения метеорита
Российские ученые предложили создать базу данных, которая помогала бы рассчитывать возможные последствия от той или иной глобальной природной катастрофы.
Российские ученые предложили создать базу данных, которая помогала бы рассчитывать возможные последствия от той или иной глобальной природной катастрофы.
Например — от падения метеорита. Эту идею озвучил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов на конференции «Физика Космоса» в Коуровской обсерватории в Свердловской области.
«Ученые РАН получили грант Российского научного фонда на разработку программного обеспечения для создания “банка последствий” столкновений опасных небесных тел с Землей. Такой банк данных важен для принятия быстрых и эффективных решений при угрозе катастрофы», — пояснил он ТАСС.
Напомним, теме защиты Земли от небесных тел и минимизации последствия их падения особое внимание исследователи начали уделять после «прибытия» Челябинского метеорита в феврале 2013 года. Тогда ущерб, как подсчитали местные власти, составил примерно миллиард рублей. Число пострадавших приблизилось к тысяче.
Мысли о необходимости эффективной межгосударственной системы, которая бы отслеживала и уничтожала приближающиеся к Земле метеориты, уже озвучивалась. Но это дело небыстрое: от момента принятия политического решения до создания системы, по примерным прикидкам экспертов, пройдет лет 5−10. На уральской же конференции было предложено создать систему, которая рассчитает последствия вхождения объекта в атмосферу Земли еще до того, как это фактически произойдет.
«Например, печально знаменитая волна цунами 2011 года в Японии обрушилась на Фукусиму через час после землетрясения. Тут уже некогда проводить расчеты, нужно иметь таблицы, в которых для набора параметров приведены заранее рассчитанные последствия для данной территории и варианты решений. Мы предлагаем по этому же образцу подготовить таблицы последствий падения небесных тел для наиболее уязвимых районов России», — говорит Борис Шустов.
По его словам, проект этого своеобразного «информационного зонтика» носит глобальный характер и особенно актуален для населения островов, Африки, Азии.
Кстати.
Ранее в ходе конференции «Физика космоса» ученые предложили запустить телескоп на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли для наблюдения за астероидами, сближающимися с нашей планетой со стороны Солнца. Как пояснили идеологи проекта, никакими средствами — ни наземными, ни околоземными на низких и средних орбитах — невозможно обнаружить тело, которое приближается со стороны Солнца. Это возможно только с помощью аппарата, помещенного далеко от Земли.