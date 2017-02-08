Завтра в Уфе ожидаются сильные заморозки, температура опустится до -33°С

С 9 по 11 февраля в городе ожидается значительное похолодание. Ночью температура воздуха составит до -33°С, днем до -22°С, сообщает «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Также спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок и одеваться теплее в эти морозные дни.