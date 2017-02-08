В Ростове на расчистку снега вышли более двух тысяч дворников

Для расчистки дорог и вывоза снега в ночь со вторника на среду было привлечено 142 единицы коммунальной техники и 251 дворник. Сейчас улицы города обрабатывают противогололедными реагентами.

«Департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону обращается ко всем жителям города по возможности не оставлять припаркованный транспорт на проезжих частях, так как это мешает уборке снега», — напомнили в администрации.