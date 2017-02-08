В Ростове на расчистку снега вышли более двух тысяч дворников
С утра 8 февраля расчисткой снега в Ростове занимаются 165 единиц коммунальной техники и 2139 человек, сообщает
С утра 8 февраля расчисткой снега в Ростове занимаются 165 единиц коммунальной техники и 2139 человек, сообщает
Для расчистки дорог и вывоза снега в ночь со вторника на среду было привлечено 142 единицы коммунальной техники и 251 дворник. Сейчас улицы города обрабатывают противогололедными реагентами.
«Департамент ЖКХ и энергетики