В Зимбабве впервые за полвека поймана редкая лягушка-пискунья

В настоящее время известны лишь 16 особей пискуньи. Лягушка считалась почти вымершей и числилась в Красной книге как вид на грани исчезновения с 2004 года. Но 1 декабря 2016 года ученые Франсуа Бекер и Роберт Хопкинс обнаружили четырех лягушек — трех самцов и одну самку — в области горы Чиманимани. Ученые сфотографировали лягушек и взяли у них образцы ДНК.