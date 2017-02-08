До нуля градусов потеплеет в Иркутской области 9 февраля

Теплую погоду прогнозируют синоптики в Приангарье в ближайшие сутки.

Как сообщает Гидрометцентра, в целом по области 9 февраля будет без осадков, в северных районах местами пройдет небольшой снег. Кроме того ожидается ветер с порывами до 13 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до -19,-24 градусов, при прояснении до -29,-34 градусов. В северных и верхнеленских районах в темное время суток столбик термометра опустится до -28, -33 градусов, местами до -34, -39 градусов. Днём по региону потеплеет до -5,-10 градусов, в западных и южных районах при малооблачной погоде до 0,-5 градусов.