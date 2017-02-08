Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти упростят сдачу жилья в аренду
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Иран обещает Америке «дождь из ракет» в наказание за ошибку – СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
09:58 (мск), источник: РБК

Учитель пожаловался Чайке на угрозы и клевету Поклонской

Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель пожаловался Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Источник: РИА "Новости"

Режиссер Алексей Учитель направил письмо на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с жалобами на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и организацию «Христианское государство — Святая Русь». Об этом ТАСС сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.

По его словам, Учитель направил на имя генпрокурора два письма.

В первом он попросил «оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности», а также от «публично распространяемых клеветнических измышлений Поклонской».
Читайте также
Поклонская просит проверить сценарий и финансирование фильма «Матильда»

В этом заявлении режиссер отмечает, что обратиться в надзорное ведомство его вынудили «обстоятельства нагнетания не объяснимой с позиций здравого смысла истерии по поводу создания художественного фильма “Матильда”, якобы оскорбляющего религиозные чувства верующих и имеющего целью опорочить святых православной церкви». Учитель также подчеркивает, что фильм все еще находится в работе, поэтому никто «не может судить о его достоинствах, недостатках, соответствии или несоответствии авторского замысла реальной истории».

«За последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала так много разного и бросила столько обвинений, что оставить их просто без внимания уже невозможно» — пояснил Добрынин. Он отметил, что Поклонская уже «не просто юрист или региональный прокурор, но и российский законодатель», поэтому «кто-то обязан дать правовую оценку ее специфическому пониманию российского права и законодательства».

Читайте также
В России предложили ввести наказание за отрицание Октябрьской революции

Во втором письме, как пояснил адвокат, режиссер просит Генпрокуратуру проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Учитель полагает, что угрозы в адрес создателей картины, исходящие от организации, можно расценить как «действия, направленные на возбуждение религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности или отношения к религии».

Картина Алексея Учителя «Матильда» выйдет на экраны только в октябре 2017 года. В основе киносюжета — роман еще не вступившего на престол Николая II с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Комментарии
4
TRAKKER
походу на пи аре сэкономил...ведь скоро показ.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
эльшат мехтиев
Нюхачём работать - талант иметь!!)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Игорь Переделкин
Арлекины пиндосовские и здесь отметились. Нет чтобы в госдеповском туалете памперсы менять, так здесь воняют.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Прокуратура по запросу Поклонской проверит «Матильду» Алексея Учителя
© Ньюстюб
В ДНР заявили, что известны убийцы командира батальона ополченцев
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
CNN узнал о разочарованиях Трампа в своем пресс-секретаре
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
МВД задержало группу хакеров по делу о краже более 1 млрд рублей
Россияне стали активнее искать авиабилеты в США
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
71-летний актер из «Санта-Барбары» скончался от рака После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь