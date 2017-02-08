Учитель пожаловался Чайке на угрозы и клевету Поклонской

Источник: РИА "Новости"

Режиссер Алексей Учитель направил письмо на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с жалобами на депутата Госдумы Наталью Поклонскую и организацию «Христианское государство — Святая Русь». Об этом ТАСС сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин. По его словам, Учитель направил на имя генпрокурора два письма.

В первом он попросил «оградить коллектив фильма, работников прокатных организаций от дальнейших угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности», а также от «публично распространяемых клеветнических измышлений Поклонской».

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В этом заявлении режиссер отмечает, что обратиться в надзорное ведомство его вынудили «обстоятельства нагнетания не объяснимой с позиций здравого смысла истерии по поводу создания художественного фильма “Матильда”, якобы оскорбляющего религиозные чувства верующих и имеющего целью опорочить святых православной церкви». Учитель также подчеркивает, что фильм все еще находится в работе, поэтому никто «не может судить о его достоинствах, недостатках, соответствии или несоответствии авторского замысла реальной истории». «За последние несколько месяцев депутат Поклонская сказала так много разного и бросила столько обвинений, что оставить их просто без внимания уже невозможно» — пояснил Добрынин. Он отметил, что Поклонская уже «не просто юрист или региональный прокурор, но и российский законодатель», поэтому «кто-то обязан дать правовую оценку ее специфическому пониманию российского права и законодательства».

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Во втором письме, как пояснил адвокат, режиссер просит Генпрокуратуру проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь». Учитель полагает, что угрозы в адрес создателей картины, исходящие от организации, можно расценить как «действия, направленные на возбуждение религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его религиозной принадлежности или отношения к религии». Картина Алексея Учителя «Матильда» выйдет на экраны только в октябре 2017 года. В основе киносюжета — роман еще не вступившего на престол Николая II с артисткой балета Матильдой Кшесинской.