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09:53 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские родители написали пробный ЕГЭ по русскому языку

Вместе с ними почувствовала себя выпускником школы и министр образования края.

В Красноярске родители выпускников, журналисты и чиновники от образования на себе испытали, что такое единый государственный экзамен. Наш город присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Пункт сдачи был организован на базе гимназии «Универс».

Родители писали пробную работу по русскому языку. Им предложили выполнить 14 заданий с кратким ответом и написать мини-сочинение объемом не менее 150 слов. На всю работу было отведено 40 минут.

Процедура экзамена была максимально приближена к реальной. На входе у всех забрали личные вещи и гаджеты, а рядом с аудиторией постоянно находился врач, на случай, если кому-то станет плохо. В организации принимали участие действующие члены государственной экзаменационной комиссии. В аудитории велось видеонаблюдение. Всего в акции приняли участие 15 человек, из них 8 родителей, остальные — чиновники и журналисты.

«Основная задача акции — познакомить родителей с процедурой проведения ЕГЭ. Мы смогли сами пройти и увидеть все этапы экзамена, посмотреть, как печатаются и обрабатываются материалы. В будущем постараемся сделать акцию более масштабной», — сказала министр образования Светлана Маковская перед написание экзамена.

Все работы были отсканированы и отправлены на проверку. Со своими результатами участники познакомились через 40 минут после окончания в индивидуальном порядке.

Как рассказали проверяющие, они не поставили ни одной наивысшей оценки — 38 баллов (родители писали только часть экзамена). Большинство получили от 19 до 34 баллов. Министр образования края набрала 37 баллов. Как призналась сама Светлана Маковская, ей не хватило времени дописать сочинение, и комиссия снизила оценку на 1 балл.

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