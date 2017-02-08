Красноярские родители написали пробный ЕГЭ по русскому языку
Вместе с ними почувствовала себя выпускником школы и министр образования края.
Вместе с ними почувствовала себя выпускником школы и министр образования края.
В Красноярске родители выпускников, журналисты и чиновники от образования на себе испытали, что такое единый государственный экзамен. Наш город присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Пункт сдачи был организован на базе гимназии «Универс».
Родители писали пробную работу по русскому языку. Им предложили выполнить 14 заданий с кратким ответом и написать
Процедура экзамена была максимально приближена к реальной. На входе у всех забрали личные вещи и гаджеты, а рядом с аудиторией постоянно находился врач, на случай, если
«Основная задача акции — познакомить родителей с процедурой проведения ЕГЭ. Мы смогли сами пройти и увидеть все этапы экзамена, посмотреть, как печатаются и обрабатываются материалы. В будущем постараемся сделать акцию более масштабной», — сказала министр образования Светлана Маковская перед написание экзамена.
Все работы были отсканированы и отправлены на проверку. Со своими результатами участники познакомились через 40 минут после окончания в индивидуальном порядке.
Как рассказали проверяющие, они не поставили ни одной наивысшей оценки — 38 баллов (родители писали только часть экзамена). Большинство получили от 19 до 34 баллов. Министр образования края набрала 37 баллов. Как призналась сама Светлана Маковская, ей не хватило времени дописать сочинение, и комиссия снизила оценку на 1 балл.