Михайловские школьники снова не учатся

Решение об отмене уроков в начальных классах было принято в связи с неблагоприятными метеоусловиями: температура наружного воздуха — минус 25 градусов С. Согласно нормам, установленным для волгоградского региона, 8 февраля отменены занятия для учащихся 1−4 классов.

Напомним, что вынужденные каникулы у михайловских школьников длятся уже два дня: вчера, 7 февраля, уроки в начальных классах также не проводились из-за низких температур воздуха на улице.