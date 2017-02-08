Михайловские школьники снова не учатся
Сегодняшние занятия начальных классов в школах города Михайловки отменены.
Сегодняшние занятия начальных классов в школах города Михайловки отменены.
Решение об отмене уроков в начальных классах было принято в связи с неблагоприятными метеоусловиями: температура наружного воздуха — минус 25 градусов С. Согласно нормам, установленным для волгоградского региона, 8 февраля отменены занятия для учащихся 1−4 классов.
Напомним, что вынужденные каникулы у михайловских школьников длятся уже два дня: вчера, 7 февраля, уроки в начальных классах также не проводились