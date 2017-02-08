Зимняя акция «На работу на велосипеде» пройдет в Москве 10 февраля

Акция «На работу на велосипеде» состоится в Москве в пятницу, 10 февраля. Мероприятие станет частью международной программы, цель которой, показать жителям столицы, что велосипед может быть эффективным и практичным средством передвижения по городу в любое время года. Об этом говорится на официальной странице проекта в Facebook.

Сотни людей в зимних городах по всему миру сядут в этот день на свои велосипеды и отправятся на работу, на учебу или по делам, чтобы показать, что велосипед может быть отличным транспортом в любое время года.

Отмечается, что данное мероприятие не имеет официального организатора, а проект проводится силами активистов из разных стран. Сколько москвичей примет участие в нынешней акции, пока неизвестно.

По прогнозам синоптиков, в день проведения акции в городе ожидается снег. Температура воздуха прогреется до минус пяти градусов.

Подобные мероприятия уже проходили в Москве в мае и сентябре 2016 года. Последний раз акция «На работу на велосипеде» длилась в столице целую неделю — с 19 по 23 сентября.