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12:06 (мск), источник: Мослента

Зимняя акция «На работу на велосипеде» пройдет в Москве 10 февраля

Сколько людей примет участие в заезде пока неизвестно.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Акция «На работу на велосипеде» состоится в Москве в пятницу, 10 февраля. Мероприятие станет частью международной программы, цель которой, показать жителям столицы, что велосипед может быть эффективным и практичным средством передвижения по городу в любое время года. Об этом говорится на официальной странице проекта в Facebook.

Сотни людей в зимних городах по всему миру сядут в этот день на свои велосипеды и отправятся на работу, на учебу или по делам, чтобы показать, что велосипед может быть отличным транспортом в любое время года.
Сообщение на официальной странице проекта в Facebook

Отмечается, что данное мероприятие не имеет официального организатора, а проект проводится силами активистов из разных стран. Сколько москвичей примет участие в нынешней акции, пока неизвестно.

По прогнозам синоптиков, в день проведения акции в городе ожидается снег. Температура воздуха прогреется до минус пяти градусов.

Подобные мероприятия уже проходили в Москве в мае и сентябре 2016 года. Последний раз акция «На работу на велосипеде» длилась в столице целую неделю — с 19 по 23 сентября.

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