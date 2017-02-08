11 февраля в Пермском крае может похолодать до -35°

В Пермском крае в ближайшие дни продержится аномально холодная погода. Так, в ночь на 9 февраля в восточных районах региона температура воздуха может понизиться до -35°. В Перми ожидается −25…−32°. Днем максимальная температура составит −18…−23°.



По данным ГИС-центра ПГНИУ, в Перми в ночь на 10 и 11 февраля температура может понизиться до -30°, по востоку края до -35°.



Потепления стоит ждать 12 февраля. В этот день днем ожидается −10…−15°.

