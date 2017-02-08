11 февраля в Пермском крае может похолодать до -35°
Морозы в Прикамье сохранятся до субботы. По прогнозам синоптиков, уже с 12 февраля можно ожидать значительное повышение температуры.
Морозы в Прикамье сохранятся до субботы. По прогнозам синоптиков, уже с 12 февраля можно ожидать значительное повышение температуры.
В Пермском крае в ближайшие дни продержится аномально холодная погода. Так, в ночь на 9 февраля в восточных районах региона температура воздуха может понизиться до -35°. В Перми ожидается −25…−32°. Днем максимальная температура составит −18…−23°.
По данным
Потепления стоит ждать 12 февраля. В этот день днем ожидается −10…−15°.