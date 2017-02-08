Ветер прервал работу переправы в Крым
8 февраля.
8 февраля.
«Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (ветер)», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение в Крыму на
Оператор переправы — компания «Морская дирекция» — рекомендовала водителям автомобилей воздержаться от поездок в порты «Крым» и «Кавказ» в среду и четверг.
Переправа работает с перебоями с воскресенья, движение паромов останавливалось
Переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») и аэропорт «Симферополь» являются основными транспортными артериями между полуостровом и «материковой» Россией.