Ветер прервал работу переправы в Крым

«Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (ветер)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение в Крыму на 8—9 февраля : ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду.

Оператор переправы — компания «Морская дирекция» — рекомендовала водителям автомобилей воздержаться от поездок в порты «Крым» и «Кавказ» в среду и четверг.

Переправа работает с перебоями с воскресенья, движение паромов останавливалось 5—7 февраля от шести часов до часа. Причиной тогда был густой туман.

Переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») и аэропорт «Симферополь» являются основными транспортными артериями между полуостровом и «материковой» Россией.