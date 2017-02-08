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10:47 (мск), источник: Интерфакс

Ветер прервал работу переправы в Крым

8 февраля. Interfax-Russia.ru — Движение паромов в Керченском проливе, разделяющем Крымский полуостров и Кубань, прекращено в среду ночью из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (ветер)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение в Крыму на 8—9 февраля: ожидаются порывы ветра до 25 метров в секунду.

Оператор переправы — компания «Морская дирекция» — рекомендовала водителям автомобилей воздержаться от поездок в порты «Крым» и «Кавказ» в среду и четверг.

Переправа работает с перебоями с воскресенья, движение паромов останавливалось 5—7 февраля от шести часов до часа. Причиной тогда был густой туман.

Переправа (порт «Крым» — порт «Кавказ») и аэропорт «Симферополь» являются основными транспортными артериями между полуостровом и «материковой» Россией.

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