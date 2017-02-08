Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Иран обещает Америке «дождь из ракет» в наказание за ошибку – СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
10:50 (мск), источник: Интерфакс

На реставрацию павильона «Украина» на ВДНХ выделят 360 млн рублей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU — Департамент по конкурентной политике Москвы объявил конкурс на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — павильона «Земледелие» (бывший «Украинская ССР») на ВДНХ.

Источник: РИА "Новости"

Условия тендера опубликованы на официальном портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена договора — 359,5 млн рублей.

По условиям технического задания, до 28 марта 2018 года на объекте должна быть выполнена реставрация фасадов, двух стел-флагштоков, позолоченного шпиля, свесов кровли и отливов, входных групп, площадок, лестниц, ступеней и отмостков, гранитного цоколя и витражей.

Кроме того, в стоимость контракта входят работы по благоустройству и планировке прилегающей территории.

Оценка заявок на участие в конкурсе намечена на 2 марта.

Павильон № 58 «Земледелие» («Украинская ССР») был построен в 1954 году, общая площадь здания 1670 кв. метров.

В 1964 году в связи с переходом работы ВДНХ на отраслевой принцип в павильоне была размещена экспозиция «Земледелие». В 1977 году в рамках экспозиции «В стране единой», посвященной 60-летию Октября, эти площади вновь заняла выставка Украины, повествующая о достижениях республики за шесть десятилетий советской власти.

«С 1990-х годов неоднократно поднимался вопрос о возрождении в павильоне представительства Украины. Однако до сих пор он остается без ответа», — отмечается в путеводителе ВДНХ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Комиссия РАН официально назвала гомеопатию лженаукой
У Жириновского сломался "Ё-мобиль"
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
CNN узнал о разочарованиях Трампа в своем пресс-секретаре
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
МВД задержало группу хакеров по делу о краже более 1 млрд рублей
Россияне стали активнее искать авиабилеты в США
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Учитель пожаловался Чайке на угрозы и клевету Поклонской
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
71-летний актер из «Санта-Барбары» скончался от рака После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как отличить хороший ремонт от плохого: мнение профи
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Бесплатную приватизацию жилья продлят до 2019 года
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь