На реставрацию павильона «Украина» на ВДНХ выделят 360 млн рублей

Условия тендера опубликованы на официальном портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена договора — 359,5 млн рублей.
По условиям технического задания, до 28 марта 2018 года на объекте должна быть выполнена реставрация фасадов, двух стел-флагштоков, позолоченного шпиля, свесов кровли и отливов, входных групп, площадок, лестниц, ступеней и отмостков, гранитного цоколя и витражей.
Кроме того, в стоимость контракта входят работы по благоустройству и планировке прилегающей территории.
Оценка заявок на участие в конкурсе намечена на 2 марта.
Павильон № 58 «Земледелие» («Украинская ССР») был построен в 1954 году, общая площадь здания 1670 кв. метров.
В 1964 году в связи с переходом работы ВДНХ на отраслевой принцип в павильоне была размещена экспозиция «Земледелие». В 1977 году в рамках экспозиции «В стране единой», посвященной 60-летию Октября, эти площади вновь заняла выставка Украины, повествующая о достижениях республики за шесть десятилетий советской власти.
«С 1990-х годов неоднократно поднимался вопрос о возрождении в павильоне представительства Украины. Однако до сих пор он остается без ответа», — отмечается в путеводителе ВДНХ.