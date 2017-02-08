На реставрацию павильона «Украина» на ВДНХ выделят 360 млн рублей

Условия тендера опубликованы на официальном портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена договора — 359,5 млн рублей.

По условиям технического задания, до 28 марта 2018 года на объекте должна быть выполнена реставрация фасадов, двух стел-флагштоков, позолоченного шпиля, свесов кровли и отливов, входных групп, площадок, лестниц, ступеней и отмостков, гранитного цоколя и витражей.

Кроме того, в стоимость контракта входят работы по благоустройству и планировке прилегающей территории.

Оценка заявок на участие в конкурсе намечена на 2 марта.