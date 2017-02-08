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10:48 (мск), источник: УралПолит.ру

Множество уральских школ вошло в российский топ-200

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля, ИА УралПолит.Ru. Учебные заведения Уральского Федерального округа в 2016 году вошли в рейтинг двухсот лучших в России. Школы, лицеи и гимназии Свердловской области уступили лишь московским. Рейтинг был составлен агентством Эксперт РА.

«Рейтинг школ RAEX (Эксперт РА) позволяет понять, в каких школах формируется интеллектуальная элита России: где готовят выпускников, которые успешно поступают в 20 лучших российских вузов», — отмечают авторы исследования.

Среди Екатеринбургских школ в десятку лучших по России вошел СУНЦ УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, заняв шестую строку рейтинга. В сто лучших вошли: гимназия № 9 (20 строчка), лицей № 130 (26 сточка), гимназия № 35 (46 строчка), лицей № 110 им. Л. К. Гришиной (52 строчка), гимназия № 2 (90 сточка).

Во второй сотне лучших в России также оказались лицей № 135 (101 строчка), Лицей № 180 «Полифорум» (115 строчка), школа № 200 (136 строчка), гимназия № 99 (143 строчка), гимназия № 13 (162 строчка), гимназия № 120 (163 строчка), лицей № 12 (167 строчка), гимназия № 161 (171 строчка), гимназия № 37 (177 строчка), лицей № 88 (178 строчка), Гимназия № 202 «Менталитет» (194 строчка), школа № 68 с углубленным изучением отдельных предметов (199 строчка), гимназия № 5 (200 строчка).

Кроме того, в число лучших в России вошли Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов из Первоуральска, заняв 158 строчку рейтинга, и гимназия № 18 Нижнего Тагила — 198 строчка.

Югорский физико-математический лицей-интернат из Ханты-Мансийска занял 58 сточку рейтинга.

В рейтинг попали и учебные заведения Челябинской области: Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска (70 строчка), снежинская гимназия № 127 (117 строчка), магнитогорский Многопрофильный лицей № 1 (131 строчка).

Пермская Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением математики, физики, информатики заняла 105 место рейтинга.

Как отмечают авторы исследования, при определении позиции школы в рейтинге учитывались данные о количестве выпускников, поступивших в 2014 и 2015 годах в вузы по конкурсу на очную форму обучения на бюджетной и платной основах, а также количество выпускников, зачисленных на основании победы в олимпиаде.

Кроме того составители рейтинга выяснили, что большинство выпускников поступают в вузы своего региона. Лишь 6% свердловских выпускников поступали вузы Москвы и Санкт-Петербурга.

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