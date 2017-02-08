Электричество будут отключать в течение двух дней в домах ряда улиц Ростова
Электричество будут отключать в течение двух дней с 9.00 до 17.00 в домах ряда улиц донской столицы, сообщается на сайте городской администрации.
Электричество будут отключать в течение двух дней с 9.00 до 17.00 в домах ряда улиц донской столицы, сообщается на сайте городской администрации.
9 февраля света не будет на улицах Казахской и 2-й Киргизской, а также в переулках Кубанском, Ухтомском и Хибинском.
10 февраля электричество отключат в ряде домов на улице Думенко.
Причина неудобств — проведение технических работ с целью исключения аварийных ситуаций.