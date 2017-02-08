Обоих пассажиров утонувшего в яме Lexus в Костанае признали виновными в ДТП

Однако председатель Костанайского административного суда Игорь Дудин принял решение наказать сразу обоих. Таким образом Мукимбеков лишён водительских прав на 3 года, Мензарипов — на 5 лет. Долгое время нельзя было установить, кто находился за рулём автомобиля в момент ДТП.

Представитель ТОО «Мега» (фирмы, которая выкопала траншею) Жаслан Байбазаров, тем не менее, заявил: «Попытку Мукимбекова-старшего оговорить себя объясняет лишь нахождение его сына за рулём автомашины в состоянии алкогольного опьянения. Об этом говорит и характер травм Алмаса Мукимбекова, полученных в ту ночь — ссадины правого глаза и носа. Такие специфические повреждения получает водитель в момент ДТП от срабатывания подушки безопасности. Мензарипов подобных повреждений не имеет», — заявил свидетель в суде.

Адвокат Алмаса Мукимбекова Сергей Бзиков назвал доводы юриста ТОО «Мега» фантазиями и умозаключениями, которые не имеют никакой юридической силы. Судья Игорь Дудин согласился в версией о том, что Мукимбеков-младший не был за рулём в момент ДТП, но всё-таки привлек его к административной ответственности.

«В действиях Алмаса Мукимбекова присутствует состав административного правонарушения, предусмотренный статьёй административного кодекса правонарушений “Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения”, в данном случае — Мензарипову, который в судебном заседании не оспаривал, что в момент ДТП находился в алкогольном опьянении. Данный вывод суда подтверждается также самооговором Магауи Мукимбекова, который, видимо, не желал, чтобы были выявлены обстоятельства передачи права управления его сыном лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения», — пояснил своё постановление Игорь Дудин.

По этой причине в ближайшие три года Алмас Мукимбеков не имеет права садиться за руль транспортных средств. Кайржан Мензарипов 7 февраля в суд не явился, постановление вынесли в его отсутствие. Административный суд лишил прав на пять лет. Также представители фирмы, выкопавшей траншею, пояснили, что дополнительно намерены взыскать материальный ущерб за повреждённые ограждения с виновника ДТП в гражданском порядке. По его словам, сумма не очень большая — около 130 000 тенге.

Напомним, ночью 9 ноября 2016 года в траншею города провалился автомобиль Lexus. Когда приехали полицейские, возле ямы находились 2 человека: Алмас Мукимбеков и Кайржан Мензарипов. Оба утверждали, что за рулём был нанятый «трезвый водитель», который убежал после аварии. Однако вскоре в полицию пришёл отец одного из них. Магауия Мукимбеков написал заявление, в котором указал, что это он управлял транспортным средством. Мукимбекова-старшего привлекли к административной ответственности, но апелляционная коллегия признала его показания самооговором и прекратила дело.

В результате полицейские составили два новых протокола: в отношении Алмаса Мукимбекова и Кайржана Мензарипова, которые ранее значились пассажирами.