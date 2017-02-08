Блогер Лапшин этапирован в СИЗО Минюста Азербайджана

БАКУ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Белоруссии, переведен из изолятора Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в бакинский СИЗО Министерства юстиции. Об этом, как передает информационное агентство АПА, сообщил руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры страны Эльдар Султанов.

«Лапшин этапирован в следственный изолятор номер 1 пенитенциарной службы Минюста», — сказал он. По словам Султанова, «в настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по возбужденному в отношении него (Лапшина) уголовному делу».

Россиянин был доставлен в Баку поздно вечером спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам СГБ Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генпрокуратура возбудила в отношении Лапшина уголовное дело по статьям УК «Неоднократные публичные призывы, направленные против государства» и «Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана», которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.