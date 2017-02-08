Прокуратура настаивает на возбуждении дела по факту выбросов на «Мечел-Коксе» в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Прокуратура считает, что собрано достаточно данных для возбуждения уголовного дела по факту выбросов на заводе по производству коксохимической продукции компании «Мечел-Кокс» (входит в группу «Мечел») в Челябинске, сообщил журналистам начальник управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников.

По его словам, выявлено значительное превышение концентрации вредных веществ в атмосфере в зоне влияния предприятия.

«Было начато административное расследование. Прокуратура посчитала, что собрано достаточно данных для возбуждения уголовного дела пока в отношении неустановленных лиц», — сказал Курятников.

ТАСС пока не располагает официальными данными прокуратуры и СК о намерении возбудить уголовное дело по факту выбросов.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор принял решение о запрете деятельности технологической установки, которую посчитал неисправной, на заводе «Мечел-Кокс» за выбросы вредных веществ второго класса опасности с превышением допустимых нормативов в атмосферу Челябинска. «Мечел-Кокс» не согласился с решением Росприроднадзора и решил его оспорить.

Росприроднадзор 3 февраля отменил запрет на деятельность технологической установки ООО «Мечел-Кокс».

«Мечел-Кокс» — челябинский завод по производству коксохимической продукции. Завод обеспечивает производственные потребности предприятий компании «Мечел», а также реализует свою продукцию на рынке.