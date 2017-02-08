Самый северный город Хабаровского края завалило снегом
На расчистке улиц
На расчистке улиц
Обильный снегопад, сопровождаемый сильным ветром, пришел в
В редакцию с жалобой на бездействие властей обратился один из жителей Николаевска, который только недавно переехал в город из краевой столицы. По словам мужчины, снег идет уже три дня и за это время он не видел на улицах ни одной спецмашины.
«Тут буран, снег идет три дня и дороги не чистят совсем, техники никакой не видно», — рассказал очевидец.
В социальных сетях местные жители пишут, что по некоторым дорогам прошел трактор, но тротуары для пешеходов недоступны — приходится идти по трассам.
В то же время в администрации города корреспонденту портала сообщили, что весь подвижный состав дорожной службы борется со снегом с самого утра.
«Буран у нас начался сегодня ночью, поэтому техника начала работать с раннего утра. Сейчас работает семь единиц техники, в том числе “Кировец”, два грейдера и МТЗ. Это вся техника, которая есть. Проблема еще в том, что в буран очень сильный ветер, поэтому люди чистят, а снег тут же переметает на дорогу и появляются сугробы. По ГОСТу надо очистить дороги в течение шести часов после снегопада, но у нас буран продолжается. Тем не менее основные дороги уже расчищены, общественный транспорт работает. Сейчас решаем проблему с тротуарами, чтобы люди не ходили по дорогам, расчищаем вспомогательные улицы и объекты социального значения: скорую помощь, хлебокомбинат, сады, школы», — прокомментировал ситуацию глава администрации
Как пояснили в районной