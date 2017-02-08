Жители Владивостока могут лишиться популярного места отдыха

Побережье Владивостока становится всё меньше доступно жителям и гостям города. Одно из немногих мест, куда ещё можно выехать на отдых в черте города, — бухта Кирпичного завода в районе станции Вторая речка, но в ближайшее время всё может измениться, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Согласно публичной кадастровой карте, территория арендуется владивостокским рыбокомбинатом и зарезервирована под объекты складского назначения. Сотрудники рыбокомбината подтвердили эту информацию.

В настоящее время побережье бухты представляет из себя пустырь, захламленный строительным и бытовым мусором, а в части, прилегающей к рыбокомбинату, построен контейнерный терминал, прилегающий непосредственно к морю. А в скором времени контейнерный терминал может распространиться на всю бухту, лишив людей доступа к морю полностью.