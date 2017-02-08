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11:10 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области участились случаи заболевания малярией: уральцы «привозят» заболевание из отпуска

В начале этого года среди жителей Свердловской области, вернувшихся после посещения неблагополучных стран по малярии, участились случаи заболевания малярией.

Один из них закончился смертельным исходом: турист вернулся из Гоа. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе свердловского минздрава.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения 3,4 млрд человек продолжают подвергаться риску заболевания малярией в 97 странах. В «черном списке» страны Африки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, неблагополучными странами являются Афганистан, Индонезия, Доминиканская Республика, Гайана, Северная Корея, Папуа-Новая Гвинея, Индия и Таджикская Республика. Значительно ухудшилась ситуация по малярии в Южной Америке, особенно в Венесуэле и Бразилии.

В министерстве подчеркнули, что болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому с целью профилактики малярии тем, кто планирует страны с неблагоприятной ситуацией по данному заболеванию рекомендуется за один месяц до выезда проконсультироваться с врачом-инфекционистом о приёме химиопрофилактических препаратов. Кроме того, за неделю до выезда следует начинать регулярный прием противомалярийного препарата и продолжать его прием весь период пребывания в тропических странах, и один месяц после возвращения на родину. Выбор лекарства зависит от страны пребывания, а его доза определяется врачом.

Кроме того, рекомендуется использовать средства защиты от укусов комаров.

При любом недомогании и длительном повышении температуры после возвращения из неблагополучных территорий следует своевременно обращаться за медицинской помощью. Лица, прибывшие из эндемичных по малярии стран, подлежат наблюдению в течение трех лет.

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