Омичам посоветовали пережидать морозы в магазинах

Напомним, что по прогнозам синоптиков с сегодняшнего дня и до 12 февраля местами по Омской области ожидается холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10 градусов и более ниже климатической нормы.

В связи с похолоданием в МЧС попросили омичей уделять особое внимание правилам безопасности в морозы. Главный наказ спасателей гласит: отказаться от поездок и прогулок в период сильного похолодания. Впрочем, далеко не все смогут скорректировать свои планы из-за погоды. Для них несть пара особых наставлений.

«Если мороз все же застал вас в пути, а с транспортным средством произошли неполадки, то, остановившись на дороге, подавайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. Мотор нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом», — советуют в пресс-службе МЧС по Омской области.

На случай, если помощи так и нет, спасатели рекомендуют идти пешком в первый попавшийся дом.

Тем, кто оказался на улице без личного транспортного средства, посоветовали греться в магазинах.

«Если вы находитесь на улице и начинаете замерзать, то не стойте на одном месте, двигайтесь. Укройтесь от ветра. Используйте для обогрева ближайшие помещения: магазины, подъезды жилых домов», — рекомендуют в МЧС.

Кроме того спасатели просят омичей не употреблять спиртное, поскольку при расширении сосудов идёт повышенная теплоотдача.