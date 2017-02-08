Московский комик высмеял подпертую столбами 9-этажку в Омске

Омск продолжает привлекать столичных комиков, как один из постоянных поводов для шуток. На этот раз «третья столица» засветилась в передаче «Mount Show» с Даниелем Кайгермазовым. Комик решил уделить внимание одной из 9-этажек Омска, которая вот-вот рухнет.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в жилом доме на улице Рокоссовского местные коммунальщики проявляют чудеса изобретательности — подпирают разваливающиеся стены деревянными столбами. Сами жители дома говорят, бывший квартиросъемщик помещения на первом этаже дома сделал перепланировку в муниципальной квартире, а позже скончался. Конструктивные изменения якобы и повлияли на целостность дома. Из-за отсутствия прямого виновного люди теперь ищут новых ответственных за ремонт.

Жильцы вменяют обязанность по ремонту УК, но там заявили, что всему виной бракованная плита. Коммунальщики не стали делать ремонт, сославшись, что это обязанность мэрии, и ограничились деревянными подпорками. Пошутил про бездействие мэрии и комик Кайгермазов.

«А чего жалуемся? Нормально ведь сделали, с нанотехнологиями. Могли бы и скотчем замотать, суперклеем пройтись или синей изолентой. А подорожник вообще все проблемы бы решил. Надо было столбы серой краской покрасить, чтобы на металлические были похожи. Говорят, тоже помогает», — сказал комик.

Однако главная претензия комика все равно была адресована мэру Омска Вячеславу Двораковскому.

«Ну что, мэр Двораковский! Решать проблему будем или опять столбы сугробами засыпем?» — обратился Кайгермазов.