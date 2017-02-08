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11:05 (мск), источник: СуперОмск

Московский комик высмеял подпертую столбами 9-этажку в Омске

В качестве решения проблемы Даниэль Кайгермазов предложил мэру Двораковскому «засыпать дом сугробами».

Омск продолжает привлекать столичных комиков, как один из постоянных поводов для шуток. На этот раз «третья столица» засветилась в передаче «Mount Show» с Даниелем Кайгермазовым. Комик решил уделить внимание одной из 9-этажек Омска, которая вот-вот рухнет.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в жилом доме на улице Рокоссовского местные коммунальщики проявляют чудеса изобретательности — подпирают разваливающиеся стены деревянными столбами. Сами жители дома говорят, бывший квартиросъемщик помещения на первом этаже дома сделал перепланировку в муниципальной квартире, а позже скончался. Конструктивные изменения якобы и повлияли на целостность дома. Из-за отсутствия прямого виновного люди теперь ищут новых ответственных за ремонт.

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Жильцы вменяют обязанность по ремонту УК, но там заявили, что всему виной бракованная плита. Коммунальщики не стали делать ремонт, сославшись, что это обязанность мэрии, и ограничились деревянными подпорками. Пошутил про бездействие мэрии и комик Кайгермазов.

«А чего жалуемся? Нормально ведь сделали, с нанотехнологиями. Могли бы и скотчем замотать, суперклеем пройтись или синей изолентой. А подорожник вообще все проблемы бы решил. Надо было столбы серой краской покрасить, чтобы на металлические были похожи. Говорят, тоже помогает», — сказал комик.

Однако главная претензия комика все равно была адресована мэру Омска Вячеславу Двораковскому.

«Ну что, мэр Двораковский! Решать проблему будем или опять столбы сугробами засыпем?» — обратился Кайгермазов.

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