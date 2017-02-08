СМИ назвали самые сексуальные города мира
Британская The Independent в преддверие Дня святого Валентина выбрала 11 «самых сексуальных городов» мира, которые могут стать альтернативной романтичному Парижу.
Британская The Independent в преддверие Дня святого Валентина выбрала 11 «самых сексуальных городов» мира, которые могут стать альтернативной романтичному Парижу.
Рио де Жанейро. Здесь есть все: пляжи, пейзажи, и самое главное — сногсшибательные красотки и красавцы (с минимум одежды). Разнообразные отели от самых шикарных до самых простых, еда на любой вкус и кошелек. И, конечно же, самое главное — карнавал!
Бостон. Нет пары? Не беда. В Бостоне две трети людей не состоят в браке, и поэтому это один из самых подходящих городов для поиска своей второй половинки.
Монако. Эффектно сочетает в себе шарм и блеск высшего света и вызывающий образ жизни поколения селфи.
Мадрид. Это просто мировая столица всего. Художественные галереи, музыка из каждого и парка, кафешки, работающие до утра.
Сидней. И дело не только в пляжах. Это самый дружелюбный и отзывчивый город. А еще там дешевые устрицы.
Кейптаун. Великолепное расположение города — между пляжами и винодельнями — само по себе создает романтическую ауру.
Медельин. Город вечной весны, не так давно переживавший темные дни, но теперь уверенно смотрящий в будущее. Здесь
Вена. Самый комфортный для жизни город. А это значит, что здесь вы увидите сочетание традиционного и современного. Старые императорские дворцы уживаются с модными ночными клубами. Ну, а если у вас нет пары, сходите в кофейню, где, не исключено, встретитесь глазами с привлекательной одинокой посетительницей (или посетителем) за соседним столиком.
Чэнду. За небоскребами трудно разглядеть шарм, но если присмотреться, то среди хайтека можно найти древние храмы, секретные рестораны, шикарные