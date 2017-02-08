СМИ назвали самые сексуальные города мира

Рио де Жанейро. Здесь есть все: пляжи, пейзажи, и самое главное — сногсшибательные красотки и красавцы (с минимум одежды). Разнообразные отели от самых шикарных до самых простых, еда на любой вкус и кошелек. И, конечно же, самое главное — карнавал!

Карнавал в Рио | Источник: AP 2016

Бостон. Нет пары? Не беда. В Бостоне две трети людей не состоят в браке, и поэтому это один из самых подходящих городов для поиска своей второй половинки. Буэнос-Айрес. Нет танца горячее танго, и нет города лучше Буэнос-Айреса для освоения этого танца. Ведь именно тут он появился на свет.

Танго на улицах Буэнос-Айреса | Источник: AP 2016

Монако. Эффектно сочетает в себе шарм и блеск высшего света и вызывающий образ жизни поколения селфи.

Вид на пляж и променад де Ларвотто в княжестве Монако. | Источник: РИА "Новости"

Мадрид. Это просто мировая столица всего. Художественные галереи, музыка из каждого и парка, кафешки, работающие до утра.

Главная Площадь Мадрида. | Источник: РИА "Новости"

Нью-Йорк. Город, который не спит. Круглосуточные бары, клубы, рестораны, галереи. Самый сексуальный город мира по версии Playboy. Сидней. И дело не только в пляжах. Это самый дружелюбный и отзывчивый город. А еще там дешевые устрицы.

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Кейптаун. Великолепное расположение города — между пляжами и винодельнями — само по себе создает романтическую ауру. Медельин. Город вечной весны, не так давно переживавший темные дни, но теперь уверенно смотрящий в будущее. Здесь полным-полно студентов и бурная ночная жизнь. Кроме того, здесь ежегодно проходит премьерный показ модного нижнего белья. Вена. Самый комфортный для жизни город. А это значит, что здесь вы увидите сочетание традиционного и современного. Старые императорские дворцы уживаются с модными ночными клубами. Ну, а если у вас нет пары, сходите в кофейню, где, не исключено, встретитесь глазами с привлекательной одинокой посетительницей (или посетителем) за соседним столиком. Чэнду. За небоскребами трудно разглядеть шарм, но если присмотреться, то среди хайтека можно найти древние храмы, секретные рестораны, шикарные спа-салоны. И конечно же панды. Ведь одна из достопримечательностей города это — заповедник больших панд. Не то чтобы эти мохнатые увальни добавляли городу сексуальности, но как о них не упомянуть?