Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
Электробус будет курсировать по маршруту М2, который связывает западные районы столицы с пересадочным узлом в центре города на Славянской площади.
Электробус будет курсировать по маршруту М2, который связывает западные районы столицы с пересадочным узлом в центре города на Славянской площади.
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Основной этап тестовой эксплуатации российского электробуса, испытания которого проводятся на базе ГУП «Мосгортранс», начался в Москве. Как сообщили ТАСС в
«Сегодня электробус ЛиАЗ-6274 вышел на маршрут М2, который связывает западные районы столицы с пересадочным узлом в центре города на Славянской площади. Благодаря высокому пассажиропотоку на этом маршруте, мы сможем оценить работоспособность данного транспортного средства при большой нагрузке. А поскольку на все этапы испытаний отведено шесть месяцев, протестировать его удастся и при различных погодных условиях», — приводит
Электробус, который начал свою работу в Москве, произведен на базе низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292.
Он отличается высокой мобильностью и экологичностью и полностью адаптирован для проезда маломобильных граждан. Представленная Ликинским автобусным заводом модель вмещает до 90 пассажиров и оборудована 27 сидениями. Максимальная скорость движения электробуса составляет 80 км/ч, аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт.