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17:01 (мск), источник: ТАСС

Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве

Электробус будет курсировать по маршруту М2, который связывает западные районы столицы с пересадочным узлом в центре города на Славянской площади.

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Основной этап тестовой эксплуатации российского электробуса, испытания которого проводятся на базе ГУП «Мосгортранс», начался в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, в настоящее время ЛиАЗ-6274 начал курсировать по одному из центральных столичных маршрутов, трасса которого проходит сразу через несколько районов города.

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня электробус ЛиАЗ-6274 вышел на маршрут М2, который связывает западные районы столицы с пересадочным узлом в центре города на Славянской площади. Благодаря высокому пассажиропотоку на этом маршруте, мы сможем оценить работоспособность данного транспортного средства при большой нагрузке. А поскольку на все этапы испытаний отведено шесть месяцев, протестировать его удастся и при различных погодных условиях», — приводит пресс-служба слова главного инженера ГУП «Мосгортранс» Павла Хмелева.

Электробус, который начал свою работу в Москве, произведен на базе низкопольного автобуса большого класса ЛиАЗ-5292.

Источник: Агентство «Москва»

Он отличается высокой мобильностью и экологичностью и полностью адаптирован для проезда маломобильных граждан. Представленная Ликинским автобусным заводом модель вмещает до 90 пассажиров и оборудована 27 сидениями. Максимальная скорость движения электробуса составляет 80 км/ч, аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт.

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