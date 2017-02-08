Джиджи Хадид стала прообразом новой Барби
Модель Джиджи Хадид стала прообразом новой куклы Барби. Об этом Хадид рассказала в своем инстаграме.
Модель Джиджи Хадид стала прообразом новой куклы Барби. Об этом Хадид рассказала в своем инстаграме.
«Не могу поверить, что я это я!» — написала модель, комментируя фотографию со своей куклой. Она также поблагодарила компанию Mattel за оказанную честь.
Премьера новой Барби состоялась за день до презентации второй капсульной коллекции Tommy X Gigi в рамках Недели моды в
Ранее сообщалось, что модель Эшли Грэм стала прообразом «фигуристой» Барби.
Также сообщалось, что британский дизайнер обуви и аксессуаров Charlotte Olympia Шарлотт Деллал стала прообразом куклы Барби.