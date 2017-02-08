Джиджи Хадид стала прообразом новой Барби

«Не могу поверить, что я это я!» — написала модель, комментируя фотографию со своей куклой. Она также поблагодарила компанию Mattel за оказанную честь.

Премьера новой Барби состоялась за день до презентации второй капсульной коллекции Tommy X Gigi в рамках Недели моды в Нью-Йорке, пишет People.

Ранее сообщалось, что модель Эшли Грэм стала прообразом «фигуристой» Барби.

Также сообщалось, что британский дизайнер обуви и аксессуаров Charlotte Olympia Шарлотт Деллал стала прообразом куклы Барби.