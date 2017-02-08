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11:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Отдельную квитанцию за отопление стали получать в 2017 году жители Иркутской области

Напрямую оплачивать коммунальные услуги поставщикам начали жители Иркутской области с начала 2017 года, это связано с изменениями в федеральном законодательстве.

Источник: РИА "Новости"

Как объяснил 8 февраля «Байкал Инфо» руководитель СРО «Содружество ЖКХ» Михаил Дамешек, по одному платежному документу жители теперь платят разным получателям — отдельно управляющей компании за содержание дома, текущий ремонт, холодную воду и водоотведение, отдельно — Иркутскэнерго за горячую воду и отопление. Плата за электроэнергию также включена отдельным пунктом в этот документ (получатель — Иркутскэнергосбыт). Таким образом, единовременно выдается по 2−3 квитанции. При этом комиссия по ЖКХ остается прежней.

Как сообщил Михаил Дамешек, изменения вызывают у жителей Иркутской области некоторые вопросы, но технически в процедуре оплаты не произошло изменений. Несмотря на то, что реквизитов у платежа стало больше, он проводится по одному документу единовременно, и всё так же можно оплатить разные виды коммунальных услуг в разное время.

Изменения в оплате коммунальных услуг, принятые на федеральном уровне, позволяют отслеживать и регулировать платежи управляющим компаниям, поскольку раньше, когда жители платили за все вместе, отсутствовал контроль за тем, какая часть пойдет на общедомовые нужды, какая — поставщикам услуг. Зачастую управляющие компании начисляли больше, чем необходимо, и жители не понимали, за что они платят.

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