Бесприютные книги ночуют на скамейках в центре Владивостока

Еще в декабре прошлого года стеклянные дверцы шкафа перекосило, и они стали плохо закрываться. В январе их вообще не стало — лишь части металлоконструкций исковерканного уличными вандалами приюта для книг долгое время были разбросаны вокруг шкафа.

Напомним, книжный шкаф на Суханова еще в сентябре 2013 года стал первым уличным книжным шкафом во Владивостоке и его окрестностях. Идея проекта буккроссинга членов Молодежной Думы краевого центра состоит в том, что каждый житель Владивостока может взять оттуда любую понравившуюся ему книгу, а также поделиться интересными книгами, оставив их в шкафу.

Равнодушных оказалось мало. Многие отдыхающие в сквере Суханова (кстати, старейшем сквере города) с удовольствием пользовались общедоступным шкафом-библиотекой. Впрочем, у шкафа нашлись и «противники» — всего через полгода после установки шкаф сгорел. В ночь на первое мая 2014 года неизвестные подожгли книги. Тогда выгорели две верхние полки шкафа, на восстановление которого потребовались почти два летних месяца.

Неприятности на этом не закончились: шкаф за последние два года еще не раз и не два ремонтировали и реконструировали. Несколько часов назад шкаф в очередной раз увезли для ремонта — говорят, до конца февраля. Шкаф увезли, а книги, в том числе хорошо сохранившиеся томики отечественной и зарубежной классики, бросили под открытым небом. Синоптики между тем обещают в ближайшие дни мороз и снег. Вопрос о том, кто поможет сберечь для горожан книги, пока остается открытым.