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11:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Челябинский кальянщик получил 270 тысяч рублей чаевых

За скидку в 99 рублей.

В начале января кальянщик из челябинского «Безумного Макса» стал героем необычной истории. Студент ЧелГУ получил от клиентов 270 тысяч рублей чаевых, передает «Уралинформбюро».

Двое мужчин и женщина, просидевшие в кальянной около четырех часов, уходя, попросили у обслуживавшего их юноши скидку. Кальянщик уменьшил счет на 99 рублей, а после расчета нашел в коробочке для чаевых кучу пятитысячных купюр. Он догнал щедрых клиентов, полагая, что они ошиблись, но те только поздравили его с Новым годом и уехали, пишут местные СМИ.

Молодой человек насчитал 270 тысяч рублей чаевых и на радостях отпросился с работы, чтобы погостить у родителей, а когда вернулся в Челябинск, первым делом оплатил учебу на семестр вперед.

Стоит отметить, что во многих заведениях чаевые в конце смены делятся между всеми сотрудниками. Однако в «Безумном Максе» такого правила нет.

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