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12:20 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На реке Иловля образовались ледяные кувшинки

Редкое природное явление могут наблюдать жители Иловлинского района.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В одном из затонов на реке Иловля образовались ледяные круги, которые местные жители уже успели назвать зимними кувшинками.

Такую форму лед приобрел из-за сильного течения на этом участке водоема и перепадов температур.

Кстати, подобные кувшинки зимой образуются не только в пресной воде, но и на море вдоль береговой линии. Ну, а в Иловлинском районе круговое движение ледяных кувшинок буквально завораживает.

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