На реке Иловля образовались ледяные кувшинки

В одном из затонов на реке Иловля образовались ледяные круги, которые местные жители уже успели назвать зимними кувшинками.

Такую форму лед приобрел из-за сильного течения на этом участке водоема и перепадов температур.

Кстати, подобные кувшинки зимой образуются не только в пресной воде, но и на море вдоль береговой линии. Ну, а в Иловлинском районе круговое движение ледяных кувшинок буквально завораживает.