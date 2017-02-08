На реке Иловля образовались ледяные кувшинки
Редкое природное явление могут наблюдать жители Иловлинского района.
Редкое природное явление могут наблюдать жители Иловлинского района.
В одном из затонов на реке Иловля образовались ледяные круги, которые местные жители уже успели назвать зимними кувшинками.
Такую форму лед приобрел
Кстати, подобные кувшинки зимой образуются не только в пресной воде, но и на море вдоль береговой линии. Ну, а в Иловлинском районе круговое движение ледяных кувшинок буквально завораживает.