Сильные снегопады и резкое понижение температуры ожидаются в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане
Отмечается, что февраль — месяц, в котором в Казахстане наблюдается наибольшее число дней с метелями и сильным ветром.
«В предстоящие трое суток, под влиянием глубокого циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в большинстве областей республики ожидаются снегопады, местами сильные, в южных областях туман и
Резкое и значительное похолодание, как сообщают синоптики, будет вызвано затоком арктического воздуха в тыл циклона с районов Карского моря. Ожидается, что температура воздуха будет на 5−10 градусов ниже климатической нормы.