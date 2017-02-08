Сильные снегопады и резкое понижение температуры ожидаются в Казахстане

Отмечается, что февраль — месяц, в котором в Казахстане наблюдается наибольшее число дней с метелями и сильным ветром.

«В предстоящие трое суток, под влиянием глубокого циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в большинстве областей республики ожидаются снегопады, местами сильные, в южных областях туман и гололедно-изморозевые явления, метель со значительным ухудшением видимости, сильный ветер и резкое понижение температуры воздуха», — сообщили в Казгидромете.

Резкое и значительное похолодание, как сообщают синоптики, будет вызвано затоком арктического воздуха в тыл циклона с районов Карского моря. Ожидается, что температура воздуха будет на 5−10 градусов ниже климатической нормы.