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11:18 (мск), источник: Tengrinews

Сильные снегопады и резкое понижение температуры ожидаются в Казахстане

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане 9—11 февраля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Источник: Tengrinews

Отмечается, что февраль — месяц, в котором в Казахстане наблюдается наибольшее число дней с метелями и сильным ветром.

«В предстоящие трое суток, под влиянием глубокого циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, в большинстве областей республики ожидаются снегопады, местами сильные, в южных областях туман и гололедно-изморозевые явления, метель со значительным ухудшением видимости, сильный ветер и резкое понижение температуры воздуха», — сообщили в Казгидромете.

Резкое и значительное похолодание, как сообщают синоптики, будет вызвано затоком арктического воздуха в тыл циклона с районов Карского моря. Ожидается, что температура воздуха будет на 5−10 градусов ниже климатической нормы.

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