В Кемерове утвердили список пунктов временного размещения во время паводка
6 пунктов будут готовы принять пострадавших от паводка в течение 1−3 часов.
6 пунктов будут готовы принять пострадавших от паводка в течение 1−3 часов.
В городской администрации утвержден список пунктов временного размещения граждан в период весеннего паводка.
По сообщению
Основные пункты временного размещения:МБУ «Центр социальной адаптации населения г. Кемерово» (ул. Предзаводская, 6);МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых» ДОЗЛ «Пламя» (Кемеровский район, д. Старочервово);МБОУ «ООШ
Резервные пункты временного размещения:МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 60 имени Ю. В. Бабанского» (ул. Елыкаевская, 151);Филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» (просп. Кузнецкий, 262);МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (просп. Октябрьский, 39).