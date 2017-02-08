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11:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове утвердили список пунктов временного размещения во время паводка

6 пунктов будут готовы принять пострадавших от паводка в течение 1−3 часов.

В городской администрации утвержден список пунктов временного размещения граждан в период весеннего паводка.

По сообщению пресс-службы администрации Кемерова, горожане будут размещаться в учреждениях социальной сферы. 6 пунктов смогут экстренно принять пострадавших, еще 5 — резервные. Людей обеспечат горячим питанием и питьевой водой. Также предусмотрены койко-места, постельные принадлежности и одежда, исходя из количества людей, проживающих в зонах возможного подтопления.

Основные пункты временного размещения:

МБУ «Центр социальной адаптации населения г. Кемерово» (ул. Предзаводская, 6);МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых» ДОЗЛ «Пламя» (Кемеровский район, д. Старочервово);МБОУ «ООШ психолого-педагогической поддержки № 104» (просп. Октябрьский, 82а);ГБУЗ КО «Кемеровская городская детская клиническая больница № 2» Детский санаторий «Журавлик» (ул. Терешковой, 7);ГКУ КО «Социально — реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький принц» (просп. Ленина, 148А);ГКУ КО «Кемеровский центр содействию переселения соотечественников» (ул. Спартака, 16).

Резервные пункты временного размещения:

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 60 имени Ю. В. Бабанского» (ул. Елыкаевская, 151);Филиал МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» (просп. Кузнецкий, 262);МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (просп. Октябрьский, 39).

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