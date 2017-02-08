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12:16 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

ЦПКиО в Екатеринбурге остался без аттракционов

Виной тому послужили пришедшие на Урал морозы.

В екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского на два дня закрыли аттракционы, сообщили 8 февраля корреспонденту «АиФ-Урал» в дирекции учреждения.

Причиной послужили пришедшие на Урал морозы, которые продлятся до конца этой неделиВ парке с 8 по 10 февраля из-за наступивших холодов не будут работать только аттракционы. В целом парк открыт для посетителей в свободном доступе, каток и горки также продолжают работать», — пояснили корреспонденту «АиФ-Урал в ЦПКиО.

Напомним, что вчера также по причине холодной погоды в Екатеринбурге перенесли забег «Лыжни России 2017» ровно на неделю. Мероприятие должно было состояться в эту субботу 11 февраля.

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