ЦПКиО в Екатеринбурге остался без аттракционов
Виной тому послужили пришедшие на Урал морозы.
Виной тому послужили пришедшие на Урал морозы.
В екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского на два дня закрыли аттракционы, сообщили 8 февраля корреспонденту «АиФ-Урал» в дирекции учреждения.
Причиной послужили пришедшие на Урал морозы, которые продлятся до конца этой недели.»В парке с 8 по 10 февраля
Напомним, что вчера также по причине холодной погоды в Екатеринбурге перенесли забег «Лыжни России 2017» ровно на неделю. Мероприятие должно было состояться в эту субботу 11 февраля.