Бобры поселились на горнолыжном комплексе «Ключи» в Новосибирске (видео)

Видео выложено в сеть 6 февраля. На кадрах видно, как увесистый бобер отгрыз ветку и дерева и потащил ее по тропинке, не боясь громкого шума работающей на горнолыжном комплексе спецтехники. Судя по тому, что съемку произошла с близкого расстояния, бобры не боятся людей.

«У нас на горнолыжке живут очень милые бобры» — прокомментировали администраторы группы необычное явление.