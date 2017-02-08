Кости шерстистого носорога нашли строители метро в Новосибирске

Как Богатков стал метростроевцем

С тех пор как была забита первая свая, метростроевцам пришлось овладевать несколькими смежными специальностями — рабочих рук не хватало. На выручку пришли коллеги со всех уголков страны. Рассказывает проходчик Александр Яблонский:

— Это была первая стройка в Сибири, и люди с большой охотой приехали к нам. Очень много было горняков из Кузбасса, Донецка, выручали метростроители Ташкента. Ребята, с которыми мне довелось работать, понимали, что это нужно делать для новосибирцев. Тогда все строилось на подъеме, все считали себя патриотами: отработать смену и выполнить план в то время было как «Отче наш».

Весь СССР помогал новосибирцам. Шефство над нами взял Харьковский метрополитен, Армения присылала электроаппаратуру, Грузия — мрамор.

При сооружении метромоста пришлось решать сложную задачу — надвижку многотонных конструкций от опоры к опоре.

Оказывается, наше метро строил даже поэт Борис Богатков, погибший на фронтах Великой Отечественной войны. Как так?

Александр Яблонский делится этой историей:

— Мы взяли членом нашей бригады Богаткова. Он как будто работал вместе с нами, был вписан в состав. А сам Богатков погиб во время войны на Гнездиловской высоте, которая на картах была обозначена отметкой 233,3 метра. Когда наш проходческий щит достиг этой отметки, мы остановили работу и почтили поэта минутой молчания.



Под землей находили останки

Не обходилось без накладок. Однажды в котловане «Студенческой» водою смыло нижнюю часть стены, на стройплощадку было вынесено более трех тысяч кубометров земли. Причиной оказался прорыв проходившей вблизи теплотрассы.



Строители находили под землей множество интересных вещей.



— Мы обнаруживали стоянки древних людей, кости вымерших животных, — рассказывает Александр Яблонский. — Как-то раз я отнес найденные кости в музей, а это оказались останки шерстистого носорога. Надо признать, у нас не было договора с археологами, потому что сроки были очень сжатые, а их работа повлекла бы остановку проходки.



Сегодня достоверно известно, что в районе станции метро «Октябрьская» стояла большая крепость местного племени чатов. Ее руины сохранялись до прихода метростроителей.



«Сам удивляюсь»

Когда нашу подземку еще только проектировали, архитекторы ставили перед собой задачу сделать метро непохожим на все остальные, для каждой станции придумывали тематическое содержание. Они писали: «Новосибирское метро не должно быть похожим на серые подземки Западной Европы. Мы сделаем первый в Сибири метрополитен светлым, праздничным!».

И вот настал день открытия метрополитена, когда строители и проектировщики смогли оценить результаты своей работы. Это произошло 7 января 1986 года. На станции «Площадь Ленина» состоялся праздничный митинг, строители вручили символический ключ от метро, и под аплодисменты первый поезд тронулся с платформы.

Александр Яблонский вспоминает эти события:

— Чувства в тот день невозможно передать словами! Когда мы впервые поехали на нашем метро, то сидели молча и у всех были слезы на глазах. Взрослые мужики плакали от того, что они сделали. Они едут на детище своего труда! Я недавно был в Новосибирске, и мне довелось поездить на метро. Даже гордость берет! Память о себе навечно оставили люди, которые его строили.



В день открытия один метростроевец написал в книге записей: «Сам строил — сам удив­ляюсь!»



Особое мнение

Иван ИНДИНОК, бывший председатель Новосибирского горисполкома, глава администрации Новосибирской области с 1993 по 1995 годы (во время строительства и открытия метро занимал должность второго секретаря горкома КПСС):

— Мы непосредственно участвовали в строительстве метро: организовывали людей, потом приходили на участки и чистили тоннели. Потому что тогда это было общее дело! После строителей знаете сколько мусора было? Подметали сутками. Когда я впервые проехал в нашем метрополитене, то почувствовал, что мы уже большой-большой город. Гордость, что мы оказались умнее-проворнее и обогнали Омск с Красноярском! А сегодня метро не строится. Денег нет. Да и межбюджетные отношения устроены хуже некуда: все деньги забирают наверх, а потом переносят в регионы. Раньше руководитель области мог запросто зайти к министру и попросить дополнительно денег. Не хвастаюсь, но скажу: у меня установились очень хорошие отношения с министром финансов Пансковым, я к нему заходил и просил дополнительно денег на метро. Метро не строят не потому, что плохой Городецкий, а потому, что сейчас другие бюджетные отношения — губернатор не может зайти к министру и решить вопрос.

Это интересно

За пять первых дней своей работы метрополитен перевез миллион человек. Ни одна из станций не переименовывалась после своего открытия. «Золотая нива» — самая восточная станция метро в России. Новосибирский метромост имеет протяженность 2 145 метров и является самым длинным в мире. За год он сокращается и расширяется на 50 сантиметров из-за погодных условий.

Справка

Александр Павлович Яблонский. Родился в 1948 году. Проходчик тоннелей, звеньевой, управлял проходческим щитом, имеет звание «Лучший проходчик Минтрансстроя СССР». Прокладывал тоннели между станциями «Речной вокзал» — «Октябрьская» и «Октябрьская» — «Площадь Ленина».



За поиск и оцифровку газеты «Советская Сибирь» за 1986 год выражаем благодарность Новосибирской областной библиотеке и лично Ирине Кочерговой.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 6 от 8 февраля 2017 года.