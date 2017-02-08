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12:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В семилукском селе в ночь на 8 февраля температура опустилась до -38 градусов

В селе Перекоповка Семилукского района температура опустилась до -38 градусов ночь на среду, 8 февраля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили жители села.

— Сегодня была самая холодная ночь этой зимы. Да и в последние несколько лет таких морозов не припомню. В полночь мой уличный термометр показывал -31 градус, а к 6:00 температура понизилась до -38 градусов, — рассказала жительница Перекоповки Наталья Бырыкина.

В селе Девица утром 8 февраля было -36 градусов, в районном центре, селах Ендовище, Губарево -35 градусов мороза, написали в соцсетях участники групп районной газеты «Семилукская жизнь» (филиал РИА «Воронеж»).

— Машину завела с большим трудом, она вся была в инее. Пока прогревала и очищала лобовое и боковые стекла руки и ноги закоченели, хотя оделась очень тепло, — поделилась Ирина Попова.

Некоторые родители не пустили детей на занятия.

— Хоть мы и недалеко от школы живем, но решила, что ребенок сегодня дома посидит. Маршрутки с утра были переполненными, а отправлять сына по такому морозу пешком побоялась, — рассказала жительница райцентра Ольга Плотникова.

В региональном гидрометцентре корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что температурный рекорд был зафиксирован 8 февраля 1929 года, когда столбик термометра опустился до -36,2 градуса.

— В ночь на 8 февраля 2017 года из десяти метеостанций регионального гидрометцентра самую низкую температуру зафиксировала лискинская — минус 31 градусов. В областном центре было -27 градусов. Причем самой низкой температура была около 7:00 часов. Но я не исключаю, что где-то мороз был крепче. Многое зависит от рельефа местности, в низинах всегда холоднее, — пояснил руководитель регионального гидрометцентра Александр Сушков.

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