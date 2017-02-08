В пяти областях Украины ограничен проезд грузовиков и автобусов из-за непогоды

«В Черкасской области временное ограничение движения для крупногабаритного и тяжеловесного транспорта действует с сегодняшнего дня с 7:00 на дорогах местного значения М-05 Киев — Одесса, км 143+028 — км 274+360», — говорится в сообщении.

В Волынской области вчера, 7 февраля, было закрыто движение для всех видов транспорта на дорогах местного значения Т-18−02 /М-07/- Маюничи — Большая Осница — Красноволя — Колки, /Р-14/- Копилля — Рожище — Торчин — Шклинь — /Н-17/, км 110 — км 117 (Торчин — Белосток).

В Хмельницкой области с 3 февраля по настоящее время действует ограничение на движение транспорта на дорогах местного значения в границах области. А со вчера, 7 февраля, введено также ограничение движения по дороге Н-03 Житомир — Черновцы, км 247 — км 278 (г. Дунаевцы — м. Кам. -Подольский).

В Винницкой области со вчерашнего дня закрыто движение на дорогах М-21 Житомир — Могилев-Подольский (км 131 — км 230), Р-08 Немиров — Ямполь (км 35 — км 115 (от г. Тульчин в г. Ямполь).

В Закарпатской области с 5 февраля временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород — Демичи (18 км) через реку Латорица. Перекрытие движения связано с переливом воды через дорожное покрытие.