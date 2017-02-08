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17:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Судебные приставы Бурятии ищут жителя Иркутска для перечисления ему денег

Мужчина был признан потерпевшим по уголовному делу.

Судебные приставы Бурятии разыскивают жителя Иркутска для того, чтобы перечислить ему денежные средства в счет возмещения морального вреда. Несколько лет назад мужчина был признан потерпевшим по уголовному делу, в котором фигурировал житель Республики. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП по Бурятии.

Сейчас виновное лицо находится в местах лишения свободы, где отбывает наказание. С его доходов периодически удерживаются суммы в счет возмещения компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

«В рамках исполнительного производства судебные приставы неоднократно направляли взыскателю запросы по месту его жительства, однако все они возвращались из-за не проживания последнего по адресу, указанному в исполнительном документе», — отметили в ведомстве.

В связи с этим судебные приставы просят отозваться взыскателя, предъявив в ведомство документы, удостоверяющие личность. Либо граждан, имеющих информацию о жителе Иркутска. Более подробную информацию можно получить в межрайонном отделе по взысканию особых производств по улице Ленина, 13 в Улан-Удэ, кабинет 204, а также по телефону: 8 (3012) 37−21−65.

Напомним, в соответствии с законодательством невостребованные в течение трех лет взыскателями денежные средства перечисляются в доход государства. Однако основной задачей исполнительного производства является полное и своевременное исполнение судебных решений и актов иных органов. Поэтому судебные приставы принимают меры не только по взысканию задолженностей с должников, но и по розыску взыскателей, которые по ряду причин не представили исчерпывающих сведений о себе.

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