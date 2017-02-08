Судебные приставы Бурятии ищут жителя Иркутска для перечисления ему денег
Мужчина был признан потерпевшим по уголовному делу.
Мужчина был признан потерпевшим по уголовному делу.
Судебные приставы Бурятии разыскивают жителя Иркутска для того, чтобы перечислить ему денежные средства в счет возмещения морального вреда. Несколько лет назад мужчина был признан потерпевшим по уголовному делу, в котором фигурировал житель Республики. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Сейчас виновное лицо находится в местах лишения свободы, где отбывает наказание. С его доходов периодически удерживаются суммы в счет возмещения компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.
«В рамках исполнительного производства судебные приставы неоднократно направляли взыскателю запросы по месту его жительства, однако все они возвращались
В связи с этим судебные приставы просят отозваться взыскателя, предъявив в ведомство документы, удостоверяющие личность. Либо граждан, имеющих информацию о жителе Иркутска. Более подробную информацию можно получить в межрайонном отделе по взысканию особых производств по улице Ленина, 13 в
Напомним, в соответствии с законодательством невостребованные в течение трех лет взыскателями денежные средства перечисляются в доход государства. Однако основной задачей исполнительного производства является полное и своевременное исполнение судебных решений и актов иных органов. Поэтому судебные приставы принимают меры не только по взысканию задолженностей с должников, но и по розыску взыскателей, которые по ряду причин не представили исчерпывающих сведений о себе.