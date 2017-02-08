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15:26 (мск), источник: Афиша Daily

Арнольд Шварценеггер поделился трейлером фильма об авиакатастрофе над Боденским озером

Арнольд Шварценеггер в своем фейсбуке опубликовал трейлер фильма «Последствия» об авиакатастрофе над Боденским озером, которая произошла 1 июля 2002 года.

Источник: Афиша Daily

В картине Шварценеггер исполнил роль Виталия Калоева, потерявшего в авиакатастрофе жену и дочь. Тогда в небе над Германией самолет «Башкирских авиалиний» по вине диспетчера Питера Нильсена столкнулся в воздухе с грузовым лайнером компании DHL. Погибли 52 ребенка и 19 взрослых.

Калоев решил отомстить и 24 февраля 2004 года убил Нильсена на пороге его дома. После этого россиянин был арестован и приговорён к восьми годам лишения свободы. 8 ноября 2007 года решением суда он был освобожден за примерное поведение по отбытии части срока. В настоящее время Калоев работает заместителем министра строительства Северной Осетии.

Фильм появится в ограниченном числе американских кинотеатров и в цифровом формате 7 апреля 2017 года.

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