Арнольд Шварценеггер поделился трейлером фильма об авиакатастрофе над Боденским озером
Арнольд Шварценеггер в своем фейсбуке опубликовал трейлер фильма «Последствия» об авиакатастрофе над Боденским озером, которая произошла 1 июля 2002 года.
Арнольд Шварценеггер в своем фейсбуке опубликовал трейлер фильма «Последствия» об авиакатастрофе над Боденским озером, которая произошла 1 июля 2002 года.
В картине Шварценеггер исполнил роль Виталия Калоева, потерявшего в авиакатастрофе жену и дочь. Тогда в небе над Германией самолет «Башкирских авиалиний» по вине диспетчера Питера Нильсена столкнулся в воздухе с грузовым лайнером компании DHL. Погибли 52 ребенка и 19 взрослых.
Калоев решил отомстить и 24 февраля 2004 года убил Нильсена на пороге его дома. После этого россиянин был арестован и приговорён к восьми годам лишения свободы. 8 ноября 2007 года решением суда он был освобожден за примерное поведение по отбытии части срока. В настоящее время Калоев работает заместителем министра строительства Северной Осетии.
Фильм появится в ограниченном числе американских кинотеатров и в цифровом формате 7 апреля 2017 года.